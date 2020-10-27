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kaç gün tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

Türk ulusunun milli bayramı olan kaç gün tatil sorusunun yanıtı an itibariyle araştırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu sene de çeşitli kutlamalar yapılacak. Pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanacak olan günün kaç gün tatil olacağı ise bir diğer merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle öğrencileri ve çalışan vatandaşları yakından ilgilendiren ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:37 ABONE OL
29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97.yılı olması vesilesiyle kaç gün tatil sorusuna yanıt aranıyor. Bu sene 29 Ekim Perşembe gününe geliyor. Yani Çarşamba günü yarım gün ve Perşembe günü resmi tatil olacak. Dinlenmek için tarihleri netleştirmek isteyen vatandaşlar konuya yönelik araştırmalara hız kazandırdı. Buna göre; ? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 2020 yılında Perşembe gününe denk geliyor. 29 Ekim'de resmi kurumlar kapalı olurken 28 Ekim yani bir önceki gün yarım gün çalışılıyor.

29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

29 EKİM RESMİ TATİL Mİ? 2020

Cumhuriyet Bayramı ile ilgili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinde "1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder." denilmektedir.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?

29 EKİM KAÇ GÜN TATİL? 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Cumhuriyet Bayramı, ülkemizde resmi bir bayramdır bu nedenle de resmi kurumlar kapalıdır. Böylelikle Cumhuriyet Bayramı tatili yapmak isteyenler 1 buçuk gün izinli sayılır.

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29 Ekim kaç gün tatil? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?
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