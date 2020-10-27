29 Ekim kutlama mesajları ve sözleri: 29 Ekim 2020 resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri

Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri için 29 Ekim öncesi araştırmalar da hız kazanmış oldu. Türk milletine ait olan bu kutlu günün 97. Yıl dönümü anısına vatandaşlar özellikle sosyal medya üzerinden konuyla ilgili paylaşımlar yapmak istiyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri ile ilgili en güzel görsel ve metinleri haberimizde bulabilirsiniz. İşte en güzel, resimli, resimsiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri…
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bu millî bayram öncesi vatandaşlar bugünün coşkusunu ifade eden görselleri ve metinlerin arayışını sürdürüyor. Bu başlık altından resimli, resimsiz, en güzel mesajları ve sözleri bulabilirsiniz…
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; tüm hemşerilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.
Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…
Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.