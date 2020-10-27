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400 polis katıldı! merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

merkezli 5 il ve 17 ilçede 69 şüphelinin yakalanması için 400 polisin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda  çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:31 ABONE OL
400 polis katıldı! İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda Istanbul'da Gaziosmanpasa, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan başta olmak üzere 17 ilce ile Kütahya, Aydın, Bursa ve Trabzon'da 69 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi. Daha önceden belirlenen adreslere giren polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan grubun liderliğini U.K.'nın yaptığı öğrenildi. Çete üyelerinin bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların kazananlara bankamatiklerden QR Kod ile yatırılması işlemlerini yaptıkları belirlendi.

Operasyon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye baskın yapıldı. Baskının ardından evdeki bir şüpheli gözaltına alındı.

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400 polis katıldı! İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu
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