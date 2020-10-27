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Acı detay ortaya çıkt!

’da Ömer İ., kendisinden ayrılan nişanlısı (27) ile annesi (48) otomobilde tabancayla ateş ederek öldürdü. Büşra'nın olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek, Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuru yaptığı ortaya çıktı. Polis, kaçan Ömer İ.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 21:36 ABONE OL
Acı detay ortaya çıkt! Nişanlı dehşeti

Olay, saat 17.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Argunşah Sokak'ta meydana geldi. , annesi Gülya Barutçu ile 55 SE 617 plakalı araçla evlerinin önüne geldiği sırada bir süre önce ayrıldığı nişanlısı Ömer İ.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Acı detay ortaya çıkt! Nişanlı dehşeti

Tabancayla başlarından vurulan anne ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti. 'un annesinin kucağında yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acı detay ortaya çıkt! Nişanlı dehşeti

Ömer İ. ise saldırının ardından otomobiliyle olay yerinden kaçtı. Polis, kaçan çifte cinayet zanlısının yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Acı detay ortaya çıkt! Nişanlı dehşeti

'un olaydan yaklaşık 2 saat önce polis merkezine giderek, ayrıldığı nişanlısı Ömer İ. hakkında şikayette bulunup, koruma kararı için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıldığı nişanlısı, Büşra ile annesini öldürdü | Video

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Acı detay ortaya çıkt! Nişanlı dehşeti
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