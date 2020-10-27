Tamirhanede mucize kurtuluş! "Verilmiş sadakamız varmış..."

Kazada, atölyede araçlarını tamir ettirmek için bekleyen 3 kişi, ani refleks gösterip kaçarak, üzerlerine gelen hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Olayda hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Süleyman Aztekin (23),''Biz buraya arabamızı tamire getirmiştik. Arabamızı almaya geldiğimizde o esnada arabanın fren sesini duyup kaçmaya başladık. Nasıl olduğunu biz bile anlayamadık. Çok şükür can kaybı olmadı. Can havliyle kaçtık. O anki refleksle donup kalabilirdik. O anki durumu anlatmam mümkün değil. Allah kurtardı bizi. Verilmiş sadakamız varmış'' diye konuştu.