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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

’ta ambulans ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:14 ABONE OL
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Trabzon Bulvarı Müftülük meydanında meydana geldi.

Ekrem Özkarcı idaresindeki 46 AB 822 plakalı otomobil bulvar üzerinde seyir halindeyken kavşak içerisine girdiği anda P.B. idaresindeki 46 FT 122 plakalı ambulans ile çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle ambulans sürücüsü ile iki sağlık görevlisi yaralanırken, otomobilde ise sürücü ile E.Ö (8), E.Ö (7) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası ambulans ve otomobilde maddi hasar oluştu.

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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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