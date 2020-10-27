Anadolu Uygarlıkları Nelerdir? Anadolu'da Kurulan Uygarlıkların Tarihi ile İlgili Bilgiler

Dünya için Anadolu Medeniyetleri oldukça önemlidir. Buradaki onlarca medeniyet günümüzde hâlâ araştırılmaya devam edilmektedir. Elbette bu medeniyetler arasında da bazıları öne çıkmaktadır. Bu medeniyetler hakkında hem Türklerin hem de yabancıların merak ettikleri şeyler vardır. Anadolu Uygarlıkları ile ilgili pek çok bilgiye internet üstünden ulaşmak mümkündür. Peki Anadolu Uygarlıkları adları nelerdir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...

Anadolu Uygarlıkları Hangileridir?

Anadolu Uygarlıkları çok araştırılan konulardandır. Anadolu'da Hangi Medeniyetler Kurulmuştur? Sorusu çok sorulur. Anadolu içerisine kurulmuş birçok uygarlık vardır. Anadolu Uygarlıkları şunlardır:

HİTİTLER:

Kızılırmak çevresinde kurulmuştur.

Ülke krallar tarafından yönetilmekteydi. Krallara Pankuş adı verilen meclis yönetiminde yardımcı olurdu.

Tavanna adında kraliçeler kraldan sonra en yetkili kişi sayılırdı.

Halk hür, yarı hür ve kölelerden oluşurdu.

Çok tanrılı dine inanılırdı. Bu nedenle Hititlere Bin Tanrı İli denilmekteydi.

Tarım, hayvancılık, madencilik ve ticaretle uğraşmışlardır.

Tarım ürünlerini depolarda saklarlardı.,

Bahar bayramı ve Antahşum bayramında kutlamalar yapar, kurban keserlerdi.

Anal adındaki yıllıkları krallar tanrıya hesap vermek için yazmışlardır. Olayları olduğu gibi anlatmışlardır. Böylece tarih yazıcılığının ilk örnekleri ortaya çıkmıştır.

İYONLAR:

Ege Denizi kıyısında kurulmuştur. Ticaret en önemli geçim kaynağıdır. Deniz ticaretinde gelişmişlerdir.

Ticaret sayesinde zenginleşmişler ve birçok kültürle tanışmışlardır.

Lidyalılardan öğrendikleri parayı kullanmışlardır.

Ekonomik refah ve özgür düşüncenin varlığından dolayı bilim ve sanat gelişmiştir. Felsefede Diojen , matematikte Pisagor ve Tales, tıpta Hipokrat gibi bilim insanları gelişmiştir.

İyonlar Çok tanrılı dine inanırlardı. Tapınak ve saray mimarisinde gelişmişlerdir.

FİRİGLER:

Frigler Sakarya Nehri'nin kıyısında kurulmuştur.

Ülke kral tarafından yönetilirdi. En önemli kral Midas'dır.

Tarım ve hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Tarımın gelişmesini sağlamak için ağır cezalar uygulamışlar öküz kesene ve sabanı kırana idam cezası uygulamışlardır.

Dokumacılık maden işlemeciliği, fildişi, seramik ve ahşap işlemeciliğinde ilerlemişlerdir.

Tapates adında kilimleri vardır.

Hiç çivi kullanmadan yaptıkları ahşap masalar vardır.

Kralları Tümülüs adını verdikleri tepelerin içindeki ada şeklindeki mezara gömmüşlerdir.

Çok tanrılı dine inanmışlardır. En önemli tanrısı Bereket Tanrıçası Kibeledir.

LİDYALILAR:

Ege Deniz'i kıyısında Menderes, Gediz Nehirleri etrafında kurulmuştur.

Ticaret çok gelişmiştir. Önceden takas sistemini kullanmışlar, sonra altın ve gümüşün karışımından elde ettikleri parayı icat etmişlerdir.

Ticaretin gelişmesi için Sarp'tan Ninova'ya (Bağdat- Irak) kadar uzanan Kral Yolunu yapmışlardır.

Kral Yolu üzerinde tarım ürünleri mermer, halı, kereste, deri ürünleri gibi ürünlerin ticaretini yapmışlardır.

Ticaret yaptıkları uygarlıkların kültüründen etkilenmişlerdir.

Tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Mermer, gümüş, bakır, altın gibi doğal kaynakları vardır.

Verimli ovalarda buğday üretmişler, meyve ağaçları yetiştirmişlerdir.

Çok tanrılı dine inanmışlardır.

URARTULAR:

Van Gölü çevresinde kurulmuştur. Yeryüzü şekilleri ve iklimi elverişli olmadığından tarım sınırlı alanlarda yapılmıştır.

Tarım için barajlar ve sulama kanalları yapmışlardır. Bu kanallara Şamran Kanalı günümüzde de kullanılmaktadır.

Maden işlemeciliği, kaya oymacılığı, kabartma sanatı gelişmiştir.

Çok tanrılı dine inanmışlardır. Ölümden sonraki hayata inandıklarından oda şeklindeki mezarlar yapmışlardır ve ölülerini çeşitli eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir.

Kaya işlemeciliğinde ilerlemişler bu nedenle Urartu sınırları bir kale ile çevrelenmiştir.

İlk Çağ Anadolu Uygarlıkları Başkentleri

Urartular'ın başkenti Tuşba'dır.

Lidyalı'ların başkenti Manisa yakınlarındaki Sard'dır.

Frigler'in başkenti Gordion'dur.

İyonlar şehir devletleri şeklinde yaşadıklarından başkentleri yoktur. Yunan şehir devletlerine Polis denir. Bunlardan en önemlileri Efes, Milet, Foça'dır.

Hititler'in başkenti Hattuşaş'dır.

Anadolu Uygarlıkları Haritası

Anadolu Uygarlıkları Haritası neredeyse her yerden ulaşılabilir. Bu harita günümüzdeki Türkiye haritasına benzemektedir. Hatta Anadolu Uygarlıkları haritasına bakarak insanlar şimdi yaşadıkları şehrin eskiden hangi uygarlıkta olduğunu görebilirler.

Anadolu Uygarlıkları Kronolojisi