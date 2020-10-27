Ardahanlı şehidin adı memleketinde yaşayacak

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü poligonu, Ardahanlı şehit Dursun Acar'ın adını yaşatacak. Yalnızçam bölgesindeki atış alanı, atış ekipmanları ve yeni donanımlar ile profesyonel poligona dönüştürülerek hizmete alındı.

Poligona, 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığına yapılan hain saldırıda şehit olan Eğitim Şube Müdürü, bir dönem Ardahan'da da Özel Harekât Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Dursun Acar'ın ismi verildi.

Poligonun açılış törenine, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve Ardahan İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir katıldı.

Açılış programında konuşan Vali Hüseyin Öner, "Asayiş ve emniyet hizmetleri, kamu görevinin en önemlilerindendir. Asayişin olmadığı yerde huzurdan da bahsedemeyiz. Asayiş ve emniyet hizmetlerinde aynı zamanda, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirmesi anlamında bilgi ve tecrübelerin sürekli olarak güncellenmesi gerekmektedir. Bu anlamda hizmet içi eğitim programları ve kurum içi bir takım mekânların hayata geçirilmesi önemlidir. Bugün açılışını yaptığımız poligon da ilimizde emniyet ve jandarma teşkilatımızın burada atışlarını yapmak suretiyle, becerilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak. Her anlamda güvenli bir makan olmuş. İnşallah personelimiz burada kazasız, belasız eğitim faaliyeti icra edecekler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Öner'in konuşmasının ardından dua edilerek, kurban kesildi ve poligonun açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Vali Öner, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte alanı gezerek personelin atış eğitimlerine eşlik etti.