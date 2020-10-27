Mustafa Kemal Atatürk'ün Okuduğu Okullar Nelerdir? Atatürk'ün Okuduğu Okullar ve Şehirleri

Mustafa Kemal Atatürk'ü rol model alan bir insanın ilk öğreneceği şeyler kesinlikle Atatürk'ün okuduğu okullar olacaktır. Zaten internet üzerinde en fazla aratılan konulardan birisi Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okullardır. Mustafa Kemal Atatürk hayatına pek çok okul sığdırmış, çok bilgili bir liderdir. Peki, Mustafa Kemal Atatürk hangi okullarda okumuştur? Mustafa Kemal Atatürk'ün okumuş olduğu okullar ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

Atatürk'ün Okuduğu Okullar

Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatı pek çok insan tarafından merakla araştırılır. Genellikle bu konuyu çocuklar ve gençler araştırır. Çünkü bu konu derslerde işlenmektedir. Ancak elbette yetişkin bireyler de bu konu hakkında araştırmalar yaparlar. Mustafa Kemal Atatürk sırasıyla şu okullara gitmiştir:

Mahalle Mektebi: Annesinin isteği ile bu okula gitmiştir. Mahalle Mektebinde fıkıh gibi bazı dini dersler almıştır. Geleneksel eğitim veren bir okuldur. Birkaç hafta bu okulda okumuştur.



Şemsi Efendi İlkokulu Daha çok batı tarzında ve modern eğitim verilirdi. Babasının isteği ile bu okula gitti. Bu okula giderken babasını kaybetmiştir.



Selanik Mülkiye Rüştiyesi Askeri bir lise değildir. Memur olmak amacı ile bu liselere gidilirdi.

Selanik Askeri Rüştiyesi Çocukluğundan beri asker olmak istiyordu ve komşusunu üniforma içinde görünce asker olmaya karar verip bu okula gitti. Bu okulda matematik öğretmeni tarafından Kemal ismini aldı.



Manastır Askeri İdadisi Burada Ömer Naci ile tanışıp arkadaş oldu. Edebiyat ile ilgilenmeye başladı. Yabancı dil eğitimi ilerletti. Tarihe ilgisi arttı. 1893 – 1895 yılları arasında gitmiştir. Doğduğu ve büyüdüğü şehirden ilk kez ayrıldı.



İstanbul Harp Okulu Teğmen rütbesi ile bu okulu bitirdi. 13 Mart 1899 – 10 Şubat 1902 yılları arasında okumuştur.



İstanbul Harp Akademisi Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu 1902 – 11 Ocak 1905 arasında okumuştur.



Atatürk'ün Okuduğu Okullar ve Şehirleri

Mustafa Kemal Atatürk pek çok okulda eğitim görmüştür. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim aldığı okullar ise insanlar tarafından çok merak edilmektedir. Bu yüzden de çok araştırılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün okuduğu okulların merak edildiği kadar okuduğu okulların hangi şehirlerde bulunduğu da merak edilmektedir. Bu araştırmaları hem öğrenciler hem de Mustafa Kemal Atatürk seven yetişkin bireyler araştırmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullar ve şehirleri ise şunlardır: