Balkan Savaşları Tarihi - 1. ve 2. Balkan Savaşlarına Katılan Ülkeler, Nedenleri ve Sonuçları

Osmanlı İmparatorluğu'nun dört devlet ile yaptığı savaşın ismi Balkan Savaşlarıdır. Bu savaş isminden de anlaşılabileceği gibi Balkanlarda yapılmıştır. 1. ve 2. Balkan Savaşları ile ilgili insanların merak ettiği pek çok ayrıntı vardır. Peki 1. Balkan Savaşı'na kimler katılmıştır? 1. Balkan Savaşının tarihi nedir? Tüm ayrıntılar bu yazıda...
1.Balkan Savaşı Nedenleri
1.Balkan Savaşı Sonuçları
1.Balkan Savaşı Tarihi
1.Balkan Savaşı 15 Haziran 1913 yılında başlamış bir savaştır. Bu savaşın bitiş tarihi ise 18 Temmuz 1913'tür. Savaşın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu istedikleri Edirne ve Kırklareli'yi geri almışlardır. Bulgaristan ise ağır kayıplar vermiştir.
1.Balkan Savaşı'na Katılan Ülkeler
2.Balkan Savaşı Nedenleri
2.Balkan Savaşı Sonuçları
2.Balkan Savaşı Tarihi
Bulgaristanlılar yapılan ittifakı öğrendiklerinde hiçbir hazırlık ve seferberlik yokken taraflara saldırmıştır. Saldırı tarihi de 29- 30 Haziran 1913'tür. Bulgarlara karşı Yunanlılar ve Sırplar birleşmişler ve Bulgarları Makedonya'dan çıkarmışlardır. Bu karışıklığı fırsat bilen Osmanlı Devleti de kaybettiği toprakları geri almıştır.
2.Balkan Savaşı'na Katılan Ülkeler
Balkan Savaşları Özeti
Balkan savaşları 1. Ve 2. Balkan Savaşı olarak ikiye ayrılmaktadır. Balkanlar, Osmanlı Devleti'nin en çok önemsediği ve en çok geliştirmeye çalıştığı bölgelerdendir. Balkan toprakları iskan politikası ile bölgeye Türk ve Müslüman nüfusunun gönderildiği Osmanlı Devleti'nin en etkili olduğu Toprak parçalarıdır. Balkanlar'da bulunan milletler: Türk, Rum, Bulgar, Roman, Arnavut, Makedon, Sırp'lar bir arada yaşamış ancak Balkan Savaşları bölgedeki dengeleri çoğunlukla değiştirmiştir. Milliyetçilik fikrinin ortaya çıkması ile Balkan Savaşları bir anda ortaya çıkmıştır. Balkan Savaşları, Bulgaristan bağımsızlığını kazandıktan sonra etkin bir bölgede etkin bir rol oynamaya hazır hale gelmiştir. Osmanlı Devleti'nde Makedonya'da ıslahat yapması için baskı yapan Balkan devletleri Osmanlı Devleti bunu kabul etmeyince 1912 yılında Karadağ Osmanlı Devleti'ne saldırmıştır. Uzun yıllardır savaşlar içinde bulunan Osmanlı Devleti, Balkan ülkelerinin birleşip kendisine karşı açtığı 1. Balkan Savaşı'nı kaybetmiştir. Bu savaşta Bulgarlar Çatalca'ya kadar gelmişlerdir. Sırplar, Karadağlar, Yunanlılar ise Makedonya'yı aldılar. Arnavutluk ise Balkan savaşları sırasında bağımsızlığını ilan etmiştir. Geçici olarak İtalya'ya verilen Gökçeada ve Bozcaada dışındaki Ege Adaları Yunanlılar tarafından işgal edilmiş oldu.