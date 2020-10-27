Barışmaya gittiklerinde öldürülmüş! Kavgada olay yerinde bile yokmuş

Konya'da iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada öldürülen 18 yaşındaki Mehmet Demirtaş'in iki grubu barıştırmak için orada bulunduğu ortaya çıktı.
Ramazan Şaplak (18) merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesinde oturan kız arkadaşını eve bırakmak isterken parkta bulunan bir grubun sözlü tacizine uğradı. Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra tekrar parkta bulunan grubun yanına gelen Şaklak, çıkan tartışma sonrası darp edildi. Şaklak'ı döven grup bir gün sonra arayarak, bu konunun daha da uzamamasını ve barışmak istediklerini belirterek parkta buluşmayı teklif etti. Ramazan Şaklak arkadaşları Mustafa Dereli (18) ve Ahmet Furkan Eryiğit'i (23) karşı grupta aynı mahallede oturan arkadaşları Mehmet Demirtaş'ı yanlarına alarak parka geldi.
SENDE ONU SIKACAK YÜREK VAR MI?
İki grup aralarında konuşurken iddiaya göre Ramazan Şaklak yanında bulunan tüfeği çıkartarak Mustafa Dereli'ye verdi. Bu sırada sinirlenen Mehmet Demirtaş, 'O silah elinde ama sende onu sıkacak yürek var mı?' dedi. Dereli ise lafını bitirir bitirmez 3 el ateş edip Demirtaş'ı vurdu. Ağır yaralanan Demirtaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
3 ARKADAŞ DA TUTUKLANDI
Olay sonrası Ramazan Şaklak, Mustafa Dereli ve Ahmet Furkan Eryiğit gözaltına alındı. Mustafa Dereli, silahı Ramazan Şaklak'ın sıktığını iddia etse de görgü tanıkları Demirtaş'ı vuranın Dereli olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.