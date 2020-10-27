Başkan Erdoğan'a kayısılı teşekkür

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu geldiği Malatya'da partisinin 7. Olağan İl Kongresi'ne katılmış ve kentte toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı aşan kamu ve özel sektör yatırımının açılışını gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kentte yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında MKYK üyeleri ve Malatya Milletvekillerinden Öznur Çalık ile Bülent Tüfenkci kayısı takdiminde bulundu.

"MALATYA'NIN CUMHURBAŞKANIMIZA OLAN SEVDASI BİR BAŞKA"

Milletvekili Çalık sosyal medya hesabından, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti MKYK Toplantımızda MKYK üyemiz Bülent Tüfenkci ile birlikte kayısımızı takdim ederek hemşehrilerimizin selam, sevgi ve hürmetlerini ilettik. Malatya'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevdası bir başka." paylaşımında bulundu.