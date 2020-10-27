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’da suç makinesi yakalandı

’da 5 ayrı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, isimli aranan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Giriş Tarihi: 27.10.2020 16:46 ABONE OL
Batman’da suç makinesi yakalandı

Batman'da 5 ayrı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K, isimli aranan şahıs, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin artırılması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sunucunda; elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık, mala zarar verme, iş yerinden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme olmak üzere 5 ayrı suçtan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan S.K. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Batman’da suç makinesi yakalandı
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