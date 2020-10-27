Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? sorusu Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile cevap buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde yaptığı açıklamalarla toplu taşımada yeni önlemlere değindi. Öte yandan bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili tarih verdi. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün, saat kaçta başlayacak?

TOPLU TAŞIMADA YENİ ÖNLEMLER GELİYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir." dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih veren bir açıklamada bulundu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

İşte detaylar;