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Toplantısı ne zaman? , ?

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam ediyor. Özellikle son günlerde ülkemizde artan vaka sayıları gözleri Toplantısı’na çevirdi. İstanbul Valiliği’nde değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, koronavirüs salgınına karşı İstanbul’da toplu taşımada yeni önlemlerin gündemde olduğunu belirtti. Öte yandan Bakan Koca, bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısının tarihini de açıkladı. Peki, ? , ?

Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:35 ABONE OL
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün, saat kaçta başlayacak?

Toplantısı ne zaman? sorusu Fahrettin Koca'nın açıklamaları ile cevap buldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde yaptığı açıklamalarla toplu taşımada yeni önlemlere değindi. Öte yandan bu hafta yapılacak olan Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili tarih verdi. Peki, ? , ?

TOPLU TAŞIMADA YENİ ÖNLEMLER GELİYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir." dedi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarih veren bir açıklamada bulundu. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?

İşte detaylar;

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün, saat kaçta başlayacak?

üyeleri ve Sağlık Bakanı Koca'nın katılımı ile gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısında vaka sayısının artış yaşandığı bölgelerde yeni tedbirler istişare edilecek. İstanbul Valiliği'nde açıklamalar yapan Koca, "Otobüs, metrobüs, metro ve tramvay seferlerine ek seferler konması, saat düzenlenmesi yapılması gündeme getirilmiştir." dedi. Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantının bu hafta çarşamba günü yapılacağını ifade etti. İşte, ayrıntılar.

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün, saat kaçta başlayacak?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Koronavirüs toplantısı bu hafta 28 Ekim Çarşamba günü yapılacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şunları söyledi;

Çalışma arkadaşlarımla birlikte İstanbul'dayım. Ekiplerimizle hizmet ve operasyon kapasitemizi gözden geçirdik.

Bilim Kurulu toplantımızı İstanbul'da Çarşamba günü yapacağız.

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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu Toplantısı hangi gün, saat kaçta başlayacak?
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