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Bir evden 17 kaçak göçmen çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Gebze İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda,  bir eve yapılan baskında 12’si Afganistan, 5’i Pakistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca şahısların kaçak olarak barınmasına imkân sağladığı belirlenen Y.A isimli şahıs gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 27.10.2020 13:53 ABONE OL
Bir evden 17 kaçak göçmen çıktı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Göçmen Kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, Gebze İlçesinde bir evde çok sayıda kaçak göçmen bulunduğuna dair duyumlara ulaşıldı. Alınan duyumlar doğrultusunda Gebze İlçesi Tatlıkuyu Mahallesinde bulunan bir adrese baskın yapıldı.

Düzenlenen operasyonda 5 Pakistan, 12 Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca bu şahısların kaçak olarak barınmalarına imkân sağlayan Y.A'da yakalanarak gözaltına alındı. Yurda kaçak olarak giren göçmenler işlemleri yapılarak geri gönderilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Ger Gönderme Merkezine sevk edilirken, Gözaltına alınan Y.A ise tamamlanan işlemleri sonrası Gebze Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Bir evden 17 kaçak göçmen çıktı
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