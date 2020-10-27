Bitki Örtüsü Çeşitleri: Dünyada ve Türkiye'de Görülen Bitki Örtüsü Çeşitleri Nelerdir?

Her iklimde farklı bitki örtüleri görüldüğü bilinmektedir. Bunun sebebi bitki örtüsünün bulunduğu hava şartlarına göre şekillenmiş olmasından kaynaklıdır. Bitki örtüleri araştırılmak istendiğinde de genellikle iklim türleri olarak cevaplar çıkar. Çünkü iklim türleri ile bitki örtüleri bağlantılıdır. İklim ve bitki örtüsü birbirinden ayrılmayan ikililerdir. Türkiye'deki bitki örtülerini öğrenmek isteyen kişiler Türkiye'deki iklimlere baksa da cevabını bulacaktır. Peki son zamanlarda çok daha merak edilmeye başlanmış olan bitki örtüleri nelerdir? Türkiye'de bitki örtüleri nasıldır? Dünya'daki bitki örtüleri nelerdir? Bitki örtüleri ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...
Dünyada Bitki Örtüsü Çeşitleri
Bitki örtüsü çeşitleri araştırılırken aynı zamanda iklimler de araştırılmaktadır. Çünkü bitki örtüleri bulundukları yerin iklimine göre şekillenmişlerdir. Belirli iklimlerde belirli bitki örtüleri görülmektedir. Bundan dolayı bitki örtüsü hakkında araştırma yaparken iklimleri araştırarak cevaba ulaşmak da mümkündür. Dünya üzerinde pek çok bitki örtüsü çeşidi bulunmaktadır. Bunlar da insanlar tarafından merakla ve ilgiyle araştırılmaktadır. Dünya üzerinde görülen bitki örtülerinden bazıları ülkemizde görülen bitki örtüleridir. Bitki Örtüsü Çeşitlerinden birkaçı aşağıda sıralandığı gibidir:
- Maki Bitki Örtüsü
- Step (Bozkır) Bitki Örtüsü
- Tundra Bitki Örtüsü
- Savan Bitki Örtüsü
- Çöl Bitki Örtüsü
- Muson Ormanı Bitki Örtüsü
- Dağ Ormanı Bitki Örtüsü
- Akdeniz Bitki Örtüsü
- Tayga Bitki Örtüsü
- Tropikal Orman Bitki Örtüsü
- Ekvatoral Yağmur Ormanı Bitki Örtüsü
- Ilıman Geniş Yapraklı Orman Bitki Örtüsü
Türkiye'de Kaç Çeşit Bitki Örtüsü Var?
Türkiye'de bulunan bitki örtüleri özellikle öğrenciler tarafından çok araştırılır. Oldukça önemli bir konudur. Dünya üzerinde çok fazla bitki örtüsü çeşitleri vardır. Ancak Türkiye'de o kadar fazla bitki örtüsü yoktur. Türkiye'de toplam 4 bitki örtüsü çeşidi vardır. Türkiye'de Bitki Örtüsü Çeşitleri özellikleri ise şunlardır:
- MAKİ BİTKİ ÖRTÜSÜ: Maki, Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde görülen sert yapraklı, kuraklığa dayanaklı, her mevsim yeşil, bodur ağaçlardan ve çalılardan oluşan bir bitki topluluğudur. Akdeniz ikliminde yetişen kızılcam ve meşe ormanları tahrip edildikten sonra buralardaki orman altı örtüsü gelişerek makiyi oluşturmuştur.
- BOZKIR BİTKİ ÖRTÜSÜ: Yarı kurak ve kurak bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşerip yazın sararan sert çayırlar, otlar ve çalılıklardan oluşan bir bitki örtüsü bulunmaktadır. Bu bitki örtüsü ve kapladığı alanlara bozkır (step) adı verilmektedir. Bozkırlar İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde en yaygın bitki örtüsüdür. Yapılan araştırmalar, İç Anadolu'da ve Ergene havzasında önceleri ormanların daha yaygın olduğunu gösterir. Ancak yüzyıllar boyunca bu ormanlar çeşitli nedenlerle tahrip edilmiş ve giderek azalmıştır. İşte bu tahrip edilen ormanların yerinde oluşan bozkırlara antropojen bozkır denmektedir. Bu bozkırlarda yer yer ağaç ve çalı topluluklarına rastlanılır.
- ORMAN BİTKİ ÖRTÜSÜ: Ormanlarımız genel olarak ağaçların yaprak cinslerine göre, geniş yapraklı ormanlar ve iğne yapraklı ormanlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Bazı alanlarda iğne yapraklı ormanlar ile geniş yapraklı ormanların bir arada bulunduğu karışık ormanlarda görülebilir. Ülkemizdeki ormanların önemli bir kısmı, kıyı bölgelerimizin denize bakan yamaçlarında toplanmıştır. Kıyı bölgelerimizdeki ormanlar gür, buna karşılık iç bölgelerin ormanları daha seyrektir.
- YÜKSEK DAĞ ÇAYIRLARI BİTKİ ÖRTÜSÜ: Yüksek dağlarda ormanların üst sınırından daha yukarıdaki kesimlerde sıcaklığın düşük olmasından dolayı, dağ çayırları (Alpin çayırları) yer almaktadır. Kuzey Anadolu dağları ve Toroslarda 2000 m'den daha yüksek alanlarda yer alan dağ çayırları Doğu Anadolu'nun yüksek dağları ile Erzurum-Kars ve Ardahan platolarında çok yaygındır. Dağ çayırları, yılın büyük bir bölümünde yeşil kalır.