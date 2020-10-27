Bitlis'te meyveciliğin geliştirilmesi için proje protokolü imzalandı

Bitlis'in Ahlât ilçesinde meyveciliğin geliştirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri ile 4 milyonluk proje destek protokolü imzalandı.

Protokol imzasının ardından elma bahçesindeki hasata katılan Bitlis Valisi ve beraberindekiler, elma hasatı yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlât'ta 30 dekar alanda 50 adet elma bahçesi kurulacağını belirterek, şöyle konuştu: "Elma bahçesinde bu gün hasat yapılıyor. Bizlerde yardım ediyoruz. Allah hayırlı etsin. Burada asıl bulunma sebebimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı tarafından finanse edilen Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından yürütülen Ahlat'taki yaklaşık her biri 30 dekardan 50 adet toplamda 2 milyon liralık elma bahçesi kurulacak. Onlarla protokol imzaladık. Tabi finansmanla yürütülecek. Önümüzdeki yıllarda Ahlat Patates ve Fasulye'de Türkiye'nin önemli bir bölümünü karşıladığı gibi elmada da bunu sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çok teşekkür ederiz."

Kapama Elma Bahçesinin sahibi Saki Gültepe ise, bölgenin elma yetiştiriciliğine elverişli olduğunu, herkesi bu bahçeleri oluşturmaya davet etti. Gültepe konuşmasında şu ifadeleri kullandı:



"Ahlât'ta meyve üretiyorum. Meyvelere kaliteli ve güzel. Çiftçilerin buna yönelmesini istiyoruz. Bahçeyi gezdik verim yüksek. Projelerle Ahlât'ta büyük başarılar elde edeceğimizi düşünüyoruz."





Proje hakkında bilgilendirmede bulunan DAKA Genel Sekreterliği, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından TRB2 Bölgesinde tarımsal üretimde üretkenlik ve verimliliğin sağlanması, bölge çiftçisinin tarım sektörünün önemli kollarından biri olan meyveciliğe yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan Ahlat'ta Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi'nin imza töreni gerçekleştirildiği ifade edildi.