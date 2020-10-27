Bu acıya yürek dayanmaz! Annenin feryadı yürekleri dağladı

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü A.Y yönetimindeki 07 MAF 56 plakalı otomobilin çarptığı 07 HUE 45 plakalı motosiklet sürücüsü üniversite öğrencisi Deniz Tezcan (20) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.20 sularında Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. A.Y. yönetimindeki otomobil, kent merkezinden Konyaaltı ilçesi istikametine seyir halindeyken eski Sağlık Müdürlüğü kavşağından sola Arapsuyu Mahallesi istikametine dönmek istedi. Bu sırada Konyaaltı ilçesi istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Deniz Tezcan'ın kullandığı 07 HUE 45 plakalı motosiklete çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Korkunç kazada başında kaskı bulunmayan motosiklet sürücüsü Deniz Tezcan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kadın sürücü A.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Deniz Tezcan'ın cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İstanbul'da oturan baba Devlet, anne Yeliz ve küçük kardeş Ege Tezcan ölüm haberinin ardından Antalya'ya geldi. Genç yaşta evlatlarını kaybede Tezcan ailesi sinir krizi geçirdi. Anne Yeliz Tezcan'ın, "Deniz oğlum bizi bırakıp gitme" feryadı yürekleri dağladı. Küçük kardeş Ege, gözyaşlarına boğuldu. Tezcan ailesi birbirlerine sarılarak teselli etti.

SAMSUN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Deniz Tezcan'nın cansız bedeni toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi. Tezcan ailesi oğullarının ölümüne neden olan sürücüden şikayetçi olurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.