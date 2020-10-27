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Çarpmamak için refüje çıktı ama...

'in Havran ilçesinde 'in (78) yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili ifadesinin alınmasının ardından konuşan otomobil sürücüsü , (47) “Çarpmamak için kendi aracımı refüje çıkardım, ancak yine de bu olay yaşandı. Çok üzgünüm" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:13 ABONE OL
Çarpmamak için refüje çıktı ama...

Edremit'ten Havran istikametine giden Hamdi Zeybek yönetimindeki 10 N 3491 plakalı motosiklet, iddiaya göre sağ şeritten ilerlerken, Çamdibi kavşağına girmek üzere aniden şerit değiştirdi. Yüksel Efe, yönetimindeki 10 KD 644 plakalı otomobille Zeybek'e çarpmamak için direksiyonu sola kırdı ve refüje çıktı.

Motosiklet, sol yandan otomobilin sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Zeybek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili ifadesinin ardından DHA'ya açıklama yapan Yüksel Efe, kazadan dolayı tarif edilemez bir üzüntü yaşadığı söyledi. Efe, "Ne yazık ki böyle üzücü bir olay yaşandı. Olay sürekli aklımda. Çarpmamak için kendi aracımı refüje çıkardım, ancak yine de bu olay yaşandı. Çok üzgünüm" dedi.

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Çarpmamak için refüje çıktı ama...
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