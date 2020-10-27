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’li ’den sakal şikayetine garip cevap

’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sakallı bir şoförün sakalının üzerine maske taktığı için şikâyet edilmesine çok hızlı cevap verdi! İBB Beyaz Masa, “Merhaba araç plaka veya kapı kodu, hat bilgisi paylaşmanızı rica ederiz” dedi. Bu şoförün sırf sakalının üstüne maske taktığı için şikâyet edilmesi ve İBB’nin de sanki bir suç işlemişçesine teyakkuza geçmesi garipsendi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:35 Son Güncelleme: 27.10.2020 18:51 ABONE OL
CHP’li İBB’den sakal şikayetine garip cevap

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İBB Beyaz Masası, sakallı bir şoförün sakalının üzerine maske takmasına yapılan şikâyete hızlıca cevap verdi.

@anason44 isimli Twitter hesabından yapılan şikâyette Ekrem İmamoğlu ve İBBhaberleri hesabına şunlar yazıldı: "Kovid sürecinde bu tarz sakalla maske ne kadar işlev görülebilir hem yasaklanmamış mıydı?"

SAKALLI DİYE ŞİKÂYET ETTİLER

İBB Beyaz Masa ise "Merhaba araç plaka veya kapı kodu, hat bilgisi paylaşmanızı rica ederiz" diye geri dönüş yaptı. İBB'nin de sanki bir suç işlemişçesine teyakkuza geçmesi garipsendi.

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Sosyal medyada, bir otobüs şoförünün sırf sakallı olduğu için şikâyet edilmesi tepki topladı. Korona önlemleri ile sakalın ne alakası olduğu ise anlaşılamadı

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CHP’li İBB’den sakal şikayetine garip cevap
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