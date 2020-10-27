Cinayeti 13 yaşındaki kardeşinin üzerine attı!

Konya'da şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk eden eşini almaya gittiği yerde çıkan tartışma sonucu kayınpederi Barış Mıngır'ı (40) tabanca ile vurarak öldüren Mehmet Dakım (21) ile olaya karışan annesi İsmidal Dakım (40) çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ve kısa süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen Dakım'ın cinayeti kabul etmediği, olayı 13 yaşındaki erkek kardeşi H.D.'nin işlediğini ileri sürdüğü öğrenildi.



Olay, merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak üzerinde meydana geldi. Uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklanan ve cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Mehmet Dakım, 3 yıldır evli olduğu eşi Didar Dakım'a (20) 5 ay önce resmi nikah yaptı. Didar Dakım, şiddet uyguladığı gerekçesiyle evi terk ederek babası Barış Mıngır'ın evine gitti. Mehmet Dakım, olay sabahı eşini geri getirmek için kayınpederinin evine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası Mehmet Dakım, tabanca ile havaya ateş ederek kaçtı. Barış Mıngır ise polise giderek damadı hakkında şikayetçi oldu. Didar Dakım, eşi hakkında 1 ay süreyle koruma kararı aldırdı.



'GELMEDEN ÖNCE ARAYIP SİZİN KAFANIZA SIKACAĞIM' DEMİŞ



Olay akşamı telefonla eşi Didar Dakım'ı arayan Mehmet Dakım, 'Siz korkaksınız. Niye polise gittiniz. Oraya geliyorum. Babanın cesareti varsa karşıma çıksın. Sizin kafanıza sıkacağım. Seni öldüreceğim' diyerek tehdit etti. Mehmet Dakım telefon görüşmesinden kısa süre sonra annesi İsmidal Dakım, kardeyşi H.D. ile birlikte kayınpederinin evinin önüne geldi. Bu sırada sokakta bulunan Barış Mıngır ile Mehmet Dakım arasında silahlı kavga çıktı. İki tarafta birbirlerinin üzerine tabancalarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Barış Mıngır, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mıngır yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



BEN DEĞİL KARDEŞİM ÖLDÜRDÜ



Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Mehmet Dakım, annesi İsmidal Dakım ve kardeşi H.D'yi gözaltına aldı. İfadesinde kayınpederini kendisinin değil kardeşinin öldürdüğünü ileri süren Mehmet Dakım, 'Annem ve kardeşimle birlikte eşimle aramdaki sorunları konuşmak için kayınpederimin evinin önüne gittik. Hepimiz araç içerisindeyken kayınpederim elinde silahla üzerimize doğru gelerek bize doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada arabadan inip kayınpederimin silah olan elini tuttum. Ben kayınpederimi tutarken arkamdan bir el silah sesi geldi. Kayınpederim yere düşerken arkamı döndüğümde kardeşimin elinde tabanca vardı. Kayınpederim yere düşerken karnına doğru bir el daha ateş etti. Kardeşime ne yaptın? diye sordum. O da bana, 'Ağabey sana zarar verecekti. Seni korumak için ateş ettim'dedi 'ifadelerini kullandı.

Anne İsmidal Dakım ise, 'Barış Mıngır'ı hangi oğlumun öldürdüğünü bilmiyorum. Olay başladığında ben şoka girmiştim. Orayı hatırlamıyorum'dediği öğrenildi.



'ZEVKLE SIKARIM' DEMİŞ



Müşteki olarak ifadesine başvurulan Barış Mıngır'ın eşi Emine Mıngır (38) ise şunları söyledi: 'Damadım eşime kafa attı. Damadımın anneannesi eşimin ellerini tuttu. Annesi İsmidal Dakım ise cebinden silahı çıkartarak oğluna vererek, 'Beynine sık' dedi. O da 'anne zevkle, keyifle sıkarım'dedi ve eşimim kafasına doğru ateş etti. Zaten kızımı da sürekli olarak öldürmekle tehdit ediyordu'dedi.

ANNE VE OĞLU TUTUKLANDI



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Dakım ve annesi İsmidal Dakım çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanırken, 13 yaşındaki H.D. ise doktor heyeti tarafından verilecek farik mümeyyiz raporunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.