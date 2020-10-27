e-Nabız ile corona test sonucu ne zaman çıkar, nereden öğrenilir? Corona test sonucu kaç günde çıkar, belli olur?

Ülkemizde artan vaka sayılarıyla beraber her gün binlerce vatandaş hastanelerde koronavirüs testi yaptırmaya devam ediyor. Covid-19 testlerinin sonuçlarını öğrenmek için ise e-Devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile giriş yapılan e-Nabız sistemini kullanmak isteyen vatandaşlar bu işleme dair detayları merak ediyor. Peki, e-Nabız ile corona test sonucu ne zaman kaç günde çıkar, nereden öğrenilir? Korona test sonucu ne zaman belli olur? İşte merak edilen tüm detaylar...

E NABIZ CORONA TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR? CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Coronavirüs salgını sürecinde Covid-19 testi yaptıran vatandaşların sonuçları e-Nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Öte yandan PCR veya antikor testlerinden herhangi birini yaptıran vatandaşlar sonuçlarını öğrenmek için ise e devlet şifresi ve TC kimlik numarası ile giriş yapılan e Nabız sistemini kullanıyor…