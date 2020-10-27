Cumhuriyet kaç yaşında? Bu sene 29 Ekim tarihinde Cumhuriyet’in kaçıncı yılı kutlanıyor?

Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet bayramı bu perşembe tüm yurtta coşku ile kutlanacak. Önemli ölçüde koronavirüs gölgesinde geçecek olan kutlamalarda, salgın kurallarına dikkat edilmesi oldukça önem arz ediyor. Bayram gününün yaklaşmasıyla birlikte bu yıl Cumhuriyet'in kaçıncı yılı sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, iki günden az bir süre kalan Cumhuriyetin ilanının bu yıl kaçıncı yıl dönümü? İşte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hakkında bilgiler ve Cumhuriyet kaç yaşında sorusunun yanıtı...

CUMHURİYETİN İLANI: CUMHURİYET KAÇ YAŞINDA?

2020 yılı Cumhuriyetin İlanının 97. yılıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden bu yana tam 97 yıl geçti. Vatandaşlar Cumhuriyetin 97. yılını büyük bir coşku ile kutluyor.