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ne demek? ’ya göre nedir?

kelimesini günlük hayatımızda sıklıkla kullanırız. 'na () göre farklı anlamları olan cumhuriyet kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da çeşitli cümlelerle karşımıza çıkabiliyor. Arapça dilinden Türkçe’ye geçen kelime monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte araştırılan Cumhuriyet ne demek? TDK’ya göre nedir?

Giriş Tarihi: 27.10.2020 10:18 ABONE OL
Cumhuriyet ne demek? TDK’ya göre Cumhuriyet kelime anlamı nedir?

Türk milletinin günlük hayatında sıklıkla kullandığı cumhuriyet kelimesi bir milletin kendi bağımsızlığına sahip olmasını sağlayan siyasi rejimdir. Sosyal yaşantımızda karşımıza çıkan cumhuriyet kelimesinin Arapça'dan dilimize geçtiği biliniyor. Cumhuriyetimizin 97'ncı kuruluş yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle araştırılan Cumhuriyet ne demek? TDK'ya göre Cumhuriyet kelime anlamı nedir?

CUMHURİYET NE DEMEK?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Cumhuriyet kelimesinin anlamı araştırılmaya başlandı. Cumhuriyet, hükûmet ya da devlet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre farklı anlamları olan cumhuriyet kelimesi, Türkçe'de tek başına ya da çeşitli cümleler eşliğinde kullanılabiliyor.

CUMHURİYET NE DEMEK, NEDİR? TDK'YE GÖRE ANLAMI

Cumhuriyet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cumhuriyet, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK'ye göre cumhuriyet kelimesi anlamı şu şekildedir:

Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi

Cumhuriyet altını

CUMHURİYET KELİMESİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'tür.

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Cumhuriyet ne demek? TDK’ya göre Cumhuriyet kelime anlamı nedir?
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