DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele şube ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından DEAŞ Silahlı Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu, örgüt ile ilişkileri bulunduğu ve örgüt adına faaliyetler yürüttüğü tespit edilen 4'ü yabancı uyruklu 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman, uyuşturucu hap ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu devam ederken tamamlanan islemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor