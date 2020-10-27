e-Devlet üzerinden abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır?

e Devlet abonelik iptali hizmeti ile vatandaşlara yeni bir kolaylık daha sunuyor. Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell gibi kurumlarda bulunan aboneliklerin iptalinde faks çekme, bayilere gitme gibi dertler olmaksızın işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, e-Devlet abonelik iptali başladı mı? Digitürk, D-Smart, Superonline, TTNET, Turkcell abonelik sonlandırma nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…
E DEVLET ABONELİK İPTALİ NASIL YAPILIR? DIGITURK, D-SMART,SUPERONLINE,TTNET,TURKCELL ABONELİK SONLANDIRMA E DEVLET ÜZERİNDEN AÇILDI MI?
Abone sayısı 200 binden fazla elektronik haberleşme işletmecilerinin sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV hizmetlerinin iptal başvurusu için bayilere gitme dönemi sona eriyor. Vatandaşlar dilerse bu işlemlerini e devlet sistemi üzerinden abonelik iptali hizmeti ile artık kolaylıkla sağlayabilecek…
E DEVLET İLE ABONELİK İPTAL HİZMETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.
Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.
BAYİLERE GİTME ZORUNLULUĞU SONA ERECEK
Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.
İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.