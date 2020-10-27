Elektrik panosunun patlama anı kamerada

Serik'e bağlı Kadriye Mahallesi'ne kurulan semt pazarı içerisinde kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosu ve yer altı kabloları henüz bilinmeyen nedenle gürültüyle patlayıp, alev aldı. Etraftakilerin kısa sürede müdahale edip söndürdüğü yangında, pano ve kablolarında hasar meydana geldi. Panonun yanındaki pazarcı esnafına ait 2 araçta da hasar oluştu.





Elektrik dağıtım şirketi görevlileri olay yerine gelerek panoya müdahalede bulundu. Yetkililer kısa sürede arızanın giderilerek sokağa elektrik verileceğini söyledi.





Bölge esnafından Şaban Aksoy, "Birden patlama oldu. Önce ne olduğunu anlayamadık. Ama panonun alev alması ile yandığını gördük. O bölgenin elektrik akımı kesildi. Pazarcı esnafımız patlamayla birlikte korkulu anlar yaşadı" dedi.



Pazarcı Süleyman Çam da, "Pazar yerinde büyük bir patlama sesi geldi. Esnaf çok korktu. Kaldırımda bulunan elektrik panosu kendiliğinden patladı" diye konuştu.



Öte yandan panonun patlama anı çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.