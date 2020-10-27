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Elindeki 100 TL'yi 70 bin liraya satışa çıkardı...

Satışa çıkarılan hatalı basım paralara bir yenisi eklendi. 'un Bafra ilçesinde bir kasapta çalışan 19 yaşındaki Berkan Sevinç, arkadaşının bozdurmak istediği 100 lirayı kasada para olmadığı için cebinden bozdu. Aldığı paranın hatalı olduğunu gören genç, paranın gerçek olduğunu teyit ettirdi. Bu tür hatalı basım paraların koleksiyonerler tarafından satın alındığını öğrenen Sevinç, elindeki 100 liralık banknotu 70 bin liraya satışa çıkardı. Berkan Sevinç, bu banknotu satabilirse, elde edeceği parayla üniversite masraflarını karşılayacağını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 11:14 Son Güncelleme: 27.10.2020 11:34 ABONE OL
Elindeki 100 TL'yi 70 bin liraya satışa çıkardı...

Bafra'da kasapta çalışan Berkan Sevinç, arkadaşı tarafından bozulması istenilen 100 TL'yi kasada para olmadığı için kendisi bozdu.

Elindeki 100 TL'yi 70 bin liraya satışa çıkardı...

Daha sonra 100 TL'de bir sıfırın eksik olduğunu fark eden Sevinç, bankaya götürdüğü paranın hatalı fakat orijinal olduğunu öğrendi. Hatalı para hakkında internetten araştırma yapan Sevinç, koleksiyoncular tarafından satın alındığını öğrendi. 100 TL'yi 70 bin TL'ye satışa çıkaran Sevinç, eğer satabilirse kazandığı parayla hayalini kurduğu üniversite eğitiminin masrafını karşılamak için kullanacak.

Elindeki 100 TL'yi 70 bin liraya satışa çıkardı...

'KASADA PARA OLMAYINCA CEBİMDEN BOZDUM'

Kasapta çalıştığı sırada arkadaşının, getirdiği 100 TL'yi bozmasını rica ettiğini söyleyen Sevinç, "Dükkanın kasasında 100 TL'yi bozabilecek pozuk para olmadığını görünce cebimden bozdum. Daha sonra parayı kontrol ederken 100'ün bir sıfırının eksik olduğunu fark ettim. Acaba sahte mi, diye düşünerek bankaya kontrol ettirdiğimde, paranın orijinal ama hatalı olduğunu öğrendim. Sonra internetten yaptığım araştırmada bu paraların alıcısının olduğunu ve büyük paralar ettiğini öğrendim" dedi.

Elindeki 100 TL'yi 70 bin liraya satışa çıkardı...

'ÜNİVERSİTE MASRAFLARIMI KARŞILAYACAĞIM'

Çok farklı fiyatlara satışa çıkarılmış hatalı basım paralar olduğunu fark ettiğini belirten Sevinç, "Yani altı üstü 100 TL, 'Kaç paraya satılabilir ki?' diye düşündüm. Her türlü fiyatı yazan insan varmış, ben de 70 bin TL'ye satışa çıkardım.

Elindeki 100 TL'yi 70 bin liraya satışa çıkardı...

Eğer satabilirsem okul masraflarımı karşılamayı ve ihtiyacı olan tanıdıklarımın ihtiyaçlarını gidermeyi düşünüyorum" dedi.

Elindeki 100 TL'yi 70 bin liraya satışa çıkardı...

Parayı kendisinden bozmasını isteyen arkadaşı ile de sonradan konuştuğunu anlatan Sevinç, "Kendisi fark etmeden bana vermiş parayı. 'Şans senden yanaymış' dedi" diye konuştu.

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Elindeki 100 TL'yi 70 bin liraya satışa çıkardı...
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