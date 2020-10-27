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Emniyet Müdür Yardımcısı toprağa verildi

'te evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Müdür Yardımcısı (49), memleketi 'da toprağa verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:32 ABONE OL
Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil toprağa verildi

Görev yaptığı Gaziantep'te kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Nadir Nadirgil'in cenazesi, dün Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde düzenlenen töreninin ardından Isparta'ya getirildi.

Nadirgil için bugün saat 14.00'te Hanife Sultan Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile emniyet teşkilatı mensupları, Nadirgil'in eşi Dilek Nadirgil ve 2 çocuğu ile sevenleri katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Nadir Nadirgil'in cenazesi toprağa verildi.

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Emniyet Müdür Yardımcısı Nadir Nadirgil toprağa verildi
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