En iyi narkotik polisi 'anne'!

İçişleri Bakanlığı'nın Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği ile birlikte yürüttüğü 'En İyi Narkotik Polisi; Anne' kampanyası kapsamında, Yenişehir Kaymakamlığı Aile Destek merkezlerinde uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları başladı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe Kaymakamlığı, ilçede annelere yönelik 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' kampanyası eğitimlerine Aile Destek Merkezlerinde gerçekleştirdi.

YENİŞEHİR ADEM'LERDE BAŞLADI

Uyuşturucu kullanımına henüz başlamadan önüne geçmek ve bağımlılık boyutuna ulaşmaması için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele biriminden polisler Yenişehir Aile Destek merkezlerinde bulunan annelere "madde bağımlılığı" eğitimi verdi.

FARKINDLIK SAĞLANACAK

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Murat Beşikci, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun başlatmış olduğu bu proje ile birlikte farkındalığın sağlanacağını ve başta anneler olmak üzere toplumda bir bilinçlenmenin sağlanmış olacak" söyledi.

Başkan Beşikci, Çocuklarımızı korumak, onları bu zehirden uzak tutmak, bu mücadeleyi hep birlikte vermek zorundayız. Polisimiz, Askerimiz dışarıda çocuklarımıza bu zehrin ulaşmasını engellemeye çalışırken annelerimizin de içeride çocuklarının davranışlarını izlemesi, güvenlik güçlerimizle iletişim halinde olması ve bu mücadelede bizlere kılavuzluk etmelerini istiyoruz.'' dedi.