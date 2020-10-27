Engelleri aşan mehter takımı

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği (ANTDOWN) bünyesinde özel çocuklardan oluşan Engelli Mehteran Takımı 5 yılda 11 marş besteledi. Kepez Belediyesi'nin desteğiyle hünerlerini sergileyen otizmli, zihinsel engelli, bedensel engelli ve down sendromlu bireylerin yer aldığı mehteran takımı çalışmalarıyla takdir topluyor. Engelli Mehteran Takımı, Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde provalarını gerçekleştiriyor. Mehteran takımı, kongre, açılışlar ve organizasyonlarda gösteri yapıyor. ANTDOWN Başkanı Gülcan Ay "Biz kocaman bir aileyiz. Şimdiye kadar 300 çocuğu işe yerleştirdik" dedi.