Engelli Diyar’ın tablet hayali gerçek oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğuştan engelli olan Diyar Karalök'ün tablet hayali gerçek oldu.

Tablet istediği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlanan Engelli Diyar Karalök'e çok sayıda hayırsever destek çıkarak çifte mutluluk yaşattı. İsminin verilmesini istemeyen bir hayırsever tarafından temin edilen tablet Diyar'a sürpriz yapılarak hediye edildi. Tablet hayaline kavuşan Diyar Karalök, hayırsever vatandaşa teşekkür etti.

Doğuştan yürüme engelli olan, hoş sohbetiyle ve güler yüzüyle görenleri kendine hayran bıraktıran Diyar'a bir sürprizde Siverek Belediyesi Beyaz Masa biriminden geldi. Yürüme engelli olduğundan devamlı annesinin kucağında dolaşmak zorunda kalan Diyar'a Beyaz Masa tarafından manuel sandalye temin edildi. Beyaz Masa Birimi Müdürü Cuma Akçiçek ve Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş tarafından evinde ziyaret edilen çocuğa tablet ile birlikte tekerlekli sandalyede verildi. Sevinci yüzüne yansıyan küçük Diyar, 'Tabletiyle zaman geçireceğini ve oyun oynayacağını' söyleyerek, hayırsever vatandaşa tekrardan teşekkür etti.





Tekerlekli sandalyeyi kendisine hediye eden Siverek Engeller Derneği Başkanı Feridun Şenateş yaptığı açıklamada," Bundan 20 gün önce bu ailemizi ziyaret etmiştik, eve geldiğimizde 2 tane engellisi olduğunu gördük. Ablasına manuel sandalye verdik ama Diyar'a sandalye verememiştik. Bugün Beyaz Masa Birimi tarafından temin edilen sandalyeyi teslim ettik. Geçenlerde de tablet isteği olmuştu, bir hayırsever tarafından temin edilen tabletle birlikte bugün Diyar'ı ziyaret ettik ve hediyelerini verdik. Diyar tableti görünce çok mutlu oldu, bunu ancak gören ve yaşayan bilir. Gözlerindeki ışıltı ve mutluluk bizi ağlattı" diye konuştu.

Lütfü YALGI / SABAH