Eşini hortumla döverek öldüren sanık hakim karşısında

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin ve taraf avukatları katıldı.

Hüseyin savunmasında, Türkiye'ye çalışmak için geldiğini, maktul dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'le birlikte yaşadıklarını söyledi.

Son zamanlarda eşiyle ilgili bazı şüpheler duymaya başladığını anlatan Hüseyin, şunları kaydetti:

"Sabah evden işe gitmek için çıkar giderim, evde olanlardan haberim olmaz. Ben geceleri evin dış kapısını kilitlerim ancak son zamanlarda sabah kalktığımda birkaç kez evin kapısının içeriden açıldığını fark ettim. Evin anahtarlarını henüz 4 gün önce değiştirmiştim. İlk başta bunun nedenini eşime sormadım. Sonra tekrar açık gördüğümde sordum, bana gece erkek arkadaşının geldiğini söyledi. Bu hususta kendisi ile uzun süre konuştuk. Erkeğin kim olduğunu sordum. Suriye'de aynı bölgeden köylüsü olduğunu söyledi. Sonra eşimin telefonunda bahsettiği kişinin fotoğraflarını gördüm. Bu kişiyi tanımıyordum. O gün ben işe gitmedim ve akşama kadar bu konuda tartıştık. Eşim bana o kişiyle cinsel ilişki yaşadıklarını da söyledi. O ana kadar ben eşimin hamile olduğunu bilmiyordum. Ancak sıkıştırınca bana hamile olduğunu, bebeğin benden olmadığını diğer kişiden olduğunu söyledi. Bunun üzerine sinirlendim, elime bir hortum aldım ve vücudunun değişik yerlerine hortumla vurdum."

Bu sırada eşinin kafasına vurmadığını iddia eden Hüseyin, "Hortumla başka yerlerine vurduğumda kendisi başını duvara çarptı. Sonra yere düşüp bayıldı. Onu ayıltmaya çalıştım ama ayılmadı. Bir süre sonra kendine geldiğinde 'Beni affet' dedi. Sonra tekrar bayıldı. Bunun üzerine acili aradım. Polisi de aradım ve etraftan yardım istedim." diye konuştu.

Hüseyin, öldürme amacı taşımadığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatı Cihat Tanrıkulu da müvekkilinin tahrik altında kaldığını ileri sürerek, "İddianamede suç vasfının tayini hatalı yapılmıştır. Sanığın 155'i aradığına ilişkin kayıtlarda eşini darbettiğini söylemesi suç kastının ne yönde olduğunu açıkça göstermektedir. Müvekkilimin öldürme kastı yoktur." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

OLAY

Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Mahmud El Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit arasında 15 Kasım 2019'da tartışma çıkmış, kavga sırasında Hüseyin'in hortumla vurduğu Halidiye El Hamit, hareketsiz kalmıştı.

Mahmud El Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşünmüş, aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım isteyip, polisi ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırmıştı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Halidiye El Hamit'in öldüğü saptanmış, tutuklanan Mahmud El Hüseyin hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.