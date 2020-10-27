Esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına uydu! Fransız mallarını boykot etti

Fransa'da İslam düşmanlığı artarak devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan ırkçı açıklamalar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot edin açıklaması esnafı harekete geçirdi. Kuaför dükkanı işleten Abdullah ve Ömer Bilbay kardeşler Cumhurbaşkanının çağrısı üzerine işyerinde BIC traş bıçağı, krem, parfüm, siprey ve Fıransız kozmetik ürünlerini kullanmayacaklarını söylediler.



İslam'a yönelik açıklamalarıyla dikkat çeken Fransa'ya karşı boykotlar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ürünleri için boykot çağrısı yapması esnafı herekete geçirdi.





Müslüman dünyası tarafından büyük tepki çeken Macron'un açıklamaları sonrası Başkan Erdoğan'dan Fransız mallarına boykot çağrısı Fatih Kocamustafa Paşadaki kuaför dükkanı işletmecileri Abdullah ve Ömer bilbay kardeşlerden destek buldu. Macron'u ve Fransız mallarını işyerlerinde kullanmayacaklarını belirten Abdullah ve Ömer Bilbay kardeşler, "Bizlerde koca Mustafa paşa esnafı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak bundan sonra BIC traş bıçağı, krem, parfüm,sprey, ve fıransız kozmetik ürünlerini kulanmayacağız. Makron'un ülkemizle ilgili Türk mallarını boykot edin açıklamasını Türkiye'de yaşayan esnaf olarak şiddetle kınıyoruz. Fransız traş bıçağı BIC ve benzeri ürünleri kuaför ve berber dükkanımıza sokmayacağız kullanmayacağız" dedi.