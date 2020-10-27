Eyüpsultan'da 5 katlı binada yangın çıktı, mahalleli sokağa döküldü

Yangın Eyüpsultan, Esentepe Mahallesinde gece saat 23.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Tabya Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın dördüncü katında bulunan ve bir süredir tadilatta olan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri komşularının dairesinden alevlerin yükseldiğini görünce önce itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi sonrada yardıma koştu. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bu sırada dairede yaşayanlar kendilerini son anda yan komşularının evine attı. Yangın sırasında evde bulunan televizyonun da patladığı iddia edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Ayrıca itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra daire de soğutma çalışması da yaptı. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

POLİS MAHALLE SAKİNLERİNE SOSYAL MESAFE UYARISI YAPTI

Yangın nedeniyle mahalle sakinlerinin sokağa döküldüğü görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta bulunan vatandaşlara hem sosyal mesafeye uymalarını hem de evlerine gitmeleri yönünde ekip aracından uyarıda bulundu. Bina da oturmayan vatandaşlar polisin uyarısıyla evlerine gitti. Ayrıca yangın çıkan dairenin görüntüsü bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de daireden alevlerin yükseldiği görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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