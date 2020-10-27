Flaş gelişme! İşçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

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Flaş gelişme! İşçi uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Çalışan ve işveren haklarını korumak amacıyla pandemi sürecinde uygulamaya konan geçici düzenlemelerden biri de işçi olmuştu. İlk olarak 17 Temmuz tarihinde kalkması öngörülen yasa ardından resmi gazetede yayınlanan kararla beraber uzatılmıştı. Şimdilerde vatandaşlar kısıtlamanın sona ereceği o tarihi merak ediyor. Peki, çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 08:45 Son Güncelleme: 27.10.2020 08:46 ABONE OL
Son gelişmeler... İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgınında alınan kararla beraber uygulaması bulunuyordu. Bu kapsamda ilk olarak 17 Temmuz'da kaldırılması karar verilen geçici yasa bir süre daha uzatılmıştı. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla beraber binlerce kişi konuya ilişkin detayları araştırmaya başlarken kısıtlama süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak ediliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI YENİDEN UZATILACAK MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde bilindiği üzere Temmuz ayında kaldırılması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Binlerce işveren ve çalışan konuya dair detayları merak ediyor…

Son gelişmeler... İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararına göre işverenin çalışanını , 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını , 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.

Son gelişmeler... İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

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Flaş gelişme! İşçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
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