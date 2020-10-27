Flaş gelişme! İşçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgınında alınan kararla beraber işten çıkarma yasağı uygulaması bulunuyordu. Bu kapsamda ilk olarak 17 Temmuz'da kaldırılması karar verilen geçici yasa bir süre daha uzatılmıştı. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla beraber binlerce kişi konuya ilişkin detayları araştırmaya başlarken kısıtlama süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak ediliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? İŞTEN İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI YENİDEN UZATILACAK MI, NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde bilindiği üzere Temmuz ayında kaldırılması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Binlerce işveren ve çalışan konuya dair detayları merak ediyor…