Flaş gelişme! İşçi çıkarma yasağı uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgınında alınan kararla beraber işten çıkarma yasağı uygulaması bulunuyordu. Bu kapsamda ilk olarak 17 Temmuz'da kaldırılması karar verilen geçici yasa bir süre daha uzatılmıştı. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla beraber binlerce kişi konuya ilişkin detayları araştırmaya başlarken kısıtlama süresinin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı konusu merak ediliyor. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağı yeniden uzatılacak mı, ne zaman sona eriyor? İşte tüm detaylar…
Koronavirüs pandemisi sürecinde bilindiği üzere Temmuz ayında kaldırılması öngörülen ve geçici yasa olarak yürürlüğe giren İşten çıkartma yasağı ile ilgili alınan karara göre bu uygulamanın bir süre daha devam edeceği bildirilmişti. Binlerce işveren ve çalışan konuya dair detayları merak ediyor…
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararına göre işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.