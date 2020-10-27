Gasp çetesinden eski polis çıktı! İtirafçı oldu gaspları bir bir anlattı

İstanbul'da kendilerine polis süsü verip, gece silahla yol kesen ve insanları gasp eden ve polis tarafından çökertilen çetenin üyelerinden Halis K.'nın daha önce açığa alınmış polis memuru olduğu ortaya çıktı.



Sorgusunda suçunu itiraf eden Halis K., "Siirt'te şark görevimi yaptığım sırada kaçak yollardan bahis oynamaya başladım ve yaklaşık 300 bin lira kaybettim. Daha sonra İstanbul'a geri döndüm ve açığa alınana kadar çalıştım. Açığa alındıktan sonra borcumun çok olmasından dolayı bu işlere başladım " dedi. İfadesinde polislere yardımcı olmak istediğini söyleyen Halis K., bir kadının aracına taktıkları takip cihazını ve araçları nasıl takip ettiklerini de anlattı: "İki gün önce yine Başakşehir'de ATM'ye para yatıran bir bayan şahsı gördük. Bayanın yasa dışı bahis işi yaptığını düşünerek takibe aldık. Daha sonra başka bir ATM'de yine işlem yaptığını görmemiz üzerine GPRS cihazını kullandığı aracın sağ arka tekerinin arka kısmına taktık. Cihazı telefonumda kayıtlı X-Monitor adlı uygulamadan takip ederim."

Polisler takip cihazını söylenen yerde buldu. Aracın sahibi Büşra A. ne diyeceğini şaşırdı. Cihazı takanlardan şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında; Halis K.'nin yanı sıra Adem Ç., Doğan A., Gündü B., İmam Ç. ve Yasin K. hakkında "yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 13 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.



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