Son dakika: İstanbul'da milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı! Soygun anı kamerada...

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir ayda 32 ayrı iş yerinden ve otomobillerden hırsızlık meydana gelmesi üzerine soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerde kamera çalışması yapan ekipler 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Arnavutköy'de inşaattan malzeme çalan şüpheliler, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Kaçmaya çalışırken ayağından yaralanan şüpheli hastahaneye kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Şubeye getirilen Ertuğrul Ç.'nin 26, Coşkun Ç.'nin 26, Erdal Ç.'nin 49, Emrah D.'nin 20 ve Seyfi Y.'nin 24 adet suçtan poliste kaydı olduğu belirtildi. Hırsızlık şüphelilerin 32 ayrı hırsızlık olayını çalıntı plaka taktıkları kapalı kasa kamyonetle yaptıkları ve toplamda 2 milyon lira değerinde malzeme çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI



Öte yandan şüphelilerin kapalı kasa kamyonetle bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları anlar görüntülere yansıdı. Diğer bir görüntüde ise şüphelilerin hırsızlığın ardından kapalı kasa kamyonetlerine binerek kaçtığı anlar görülüyor.