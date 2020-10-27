Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı! Soygun anı kamerada...

Son dakika: 'da milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı! Soygun anı kamerada...

'da çok sayıda adrese girerek milyonluk vurgun yapan hırsızlar polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Son dakika haberine göre bir ayda 32 iş yerine giren ve 2 milyon liralık hırsızlık yapan 5 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan şebekenin bir iş yerinden hırsızlık yaptığı anın kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 15:35 Son Güncelleme: 27.10.2020 16:04 ABONE OL
Son dakika: İstanbul'da milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı! Soygun anı kamerada...

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir ayda 32 ayrı iş yerinden ve otomobillerden hırsızlık meydana gelmesi üzerine soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının olduğu bölgelerde kamera çalışması yapan ekipler 5 şüphelinin kimliğini belirledi. Arnavutköy'de inşaattan malzeme çalan şüpheliler, polisin kovalamacası sonucu yakalandı. Kaçmaya çalışırken ayağından yaralanan şüpheli hastahaneye kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şubeye getirilen Ertuğrul Ç.'nin 26, Coşkun Ç.'nin 26, Erdal Ç.'nin 49, Emrah D.'nin 20 ve Seyfi Y.'nin 24 adet suçtan poliste kaydı olduğu belirtildi. Hırsızlık şüphelilerin 32 ayrı hırsızlık olayını çalıntı plaka taktıkları kapalı kasa kamyonetle yaptıkları ve toplamda 2 milyon lira değerinde malzeme çaldıkları tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin kapalı kasa kamyonetle bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları anlar görüntülere yansıdı. Diğer bir görüntüde ise şüphelilerin hırsızlığın ardından kapalı kasa kamyonetlerine binerek kaçtığı anlar görülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İstanbul'da milyonluk vurgun yapan hırsızlar yakalandı! Soygun anı kamerada...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA