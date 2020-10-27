İzmir'de şaşırtan görüntü... Sahil boyu, 'deniz marulu' yosunlarla doldu

Bir diğer vatandaş Mehmet Balım ise, "Bunlar neden oluşmuş, teknik yönünü bilmiyorum ama çok kötü koku yapıyor. Bu şekilde palyatif tedbirlerle bu işin çözüleceğini zannetmiyorum. Ciddi bir koku oluyor, özellikle güneşli günlerde çok daha fazla koku yapıyor. Bu iş burada zaman zaman oluyor, ancak bu yıl gördüğüm kadarıyla bu yıl biraz daha fazla.