Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, almış oldukları duyum ve yapmış oldukları istihbari çalışmalar sonucu, Gölcük İlçesi Siretiye Mahallesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıklarına dair bilgilere ulaştı. Alınan duyumlar sonucu sabah saatlerinde bahse konu köyde 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonlarda O.Ş, A.Ş. ve G.Ş. gözaltına alınırken, şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 31 Ecstasy hap, 385 gram Esrar,5 kök Skunk, ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslarının sorgularının devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrası Gölcük Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.