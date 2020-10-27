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Jandarmadan ve silah operasyonu

’ta il ekipleri Pazarcık ilçesinde ve silah operasyonu yaptı.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 28.10.2020 01:34 ABONE OL
Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu

Kahramanmaraş'ta Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve silah operasyonlarında 9 şüpheli çeşitli uyuşturucu ve ruhsatsız silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALIŞMA YAPILDI


Gelen istihbarı bilgiler üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pazarcık ilçesinde, uyuşturucu ve ateşli silah ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Pazarcık ilçesinde önceden belirlenen şüpheli araç ve adreslerde eş zamanlı operasyon yaparak C.savcının verdiği kararla arama yapan Jandarma ekipleri Bonzai-Metamfetamin ve esrardan oluşan uyuşturucular ile birlikte 2 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait fişek ele geçirdi.

YARIN ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLECEK


Jandarma ekipleri Operasyon kapsamında ele geçirdiği suç delilleriyle ilgili olarak 9 şüpheliyi gözaltına alındı. Kahramanmaraş il Jandarma konutanlığında sorgulanan şahıslar yarın adli makamlara sevk edilecek.

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Jandarmadan uyuşturucu ve silah operasyonu
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