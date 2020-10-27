Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını

’ta korkutan fabrika yangını

’ta bir tekstil fabrikasının depo bölümünde çıkan korku dolu anlara neden oldu.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:32 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu İlçesi İstasyon Mahallesi'ndeki bir fabrikanın depo bölümünde çıktı. Pamuk balyalarının bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın için ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alınan yangında soğutma işlemleri devam ederken, çok sayıda pamuk balyası zarar gördü.

Yangını yerinde gelen Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yetkililerden bilgi aldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kahramanmaraş’ta korkutan fabrika yangını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA