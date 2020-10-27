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Karantinada olması gerekirken belediyeye gelince yakalandı

Belediyesi binasında 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Covid-19 sebebiyle evinde karantinada olması gereken şahıs, belediyeye su depozitosunu alamaya gelince yakalandı. Belediye girişinde bekletilen Iraklı adam, filyasyon ekibi tarafından alınarak hastaneye getirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 14:31 Son Güncelleme: 27.10.2020 14:46 ABONE OL
Karantinada olması gerekirken belediyeye gelince yakalandı

'te korona virüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinada olan Irak uyruklu bir kişi, virüs tedavisinde kullandığı ilaçlar bitince karantinasının sona erdiği sanarak, evinden çıkıp kapattığı suyun depozitosunu almak için belediyeye gitti.

Karantinada olması gerekirken belediyeye gelince yakalandı

"SU PARASINI ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ"

HES kodu olmadığından belediyeye alınmayan, daha sonra kodu alarak geri gelen şahıs Belediyesi girişinde görevlilerin HES Kodu sorgusunda karantinada olduğu tespit edilince durum 112 ekiplerine ve polise bildirildi.

Karantinada olması gerekirken belediyeye gelince yakalandı

Öğle paydosunu çıkan belediye personelinin meraklı gözlerle baktığı Iraklı vatandaş belediye girişinde yere çömelerek ekiplerin gelmesini bekledi.

Karantinada olması gerekirken belediyeye gelince yakalandı

Şahıs, koruyucu elbiselerle belediyesine gelen görevliler tarafından ambulansa alındı.

Karantinada olması gerekirken belediyeye gelince yakalandı

Belediyeyi ayağa kaldıran adam, kapattığı suyun parasını almaya geldiğini, kullandığı ilaçların bittiğini söyleyerek, kendini savundu.

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Karantinada olması gerekirken belediyeye gelince yakalandı
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