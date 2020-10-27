Karantinada olması gerekirken belediyeye gelince yakalandı

Karabük'te korona virüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinada olan Irak uyruklu bir kişi, virüs tedavisinde kullandığı ilaçlar bitince karantinasının sona erdiği sanarak, evinden çıkıp kapattığı suyun depozitosunu almak için belediyeye gitti.
"SU PARASINI ALMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ"
HES kodu olmadığından belediyeye alınmayan, daha sonra kodu alarak geri gelen şahıs Karabük Belediyesi girişinde görevlilerin HES Kodu sorgusunda karantinada olduğu tespit edilince durum 112 ekiplerine ve polise bildirildi.
Öğle paydosunu çıkan belediye personelinin meraklı gözlerle baktığı Iraklı vatandaş belediye girişinde yere çömelerek ekiplerin gelmesini bekledi.
Belediyeyi ayağa kaldıran adam, kapattığı suyun parasını almaya geldiğini, kullandığı ilaçların bittiğini söyleyerek, kendini savundu.