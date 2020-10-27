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Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi sanığı çıktı

'de evindeki çekyatta battaniyeye sarılı cesedi bulunan cinayeti davasında tutuklu yargılanan 'ın, bilirkişi raporunda, 2018 yılından bu yana kayıp olan Özlem Akusta'nın kredi kartından para çeken kişi olduğu belirtildi. İzmir'de, 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıl önce cezaevinden salıverilen Yunus Kahraman ile Hatice Ayhan hakkında dava açıldı. Dava sürerken Yunus Kahraman, Özlem Akusta'nın 2 yıl önce ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklandı. Akusta dosyası, Gülümser Bulut dosyasıyla birleştirildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 19:35 Son Güncelleme: 27.10.2020 20:05 ABONE OL
Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi cinayet sanığı çıktı

ANNENİN CESEDİ ÇEKYATTAN ÇIKTI!

Konak ilçesi Altıntaş Mahallesi 352 Sokak'taki bir evde kızı Hatice Ayhan ile birlikte yaşayan , 20 Ağustos 2018'de ortadan kayboldu. Hatice Ayhan, teyzesiyle birlikte hastaneleri aradı. Daha sonra teyzesiyle döndüğü evde çekyatı açınca, annesi Gülümser Bulut'un battaniyeye sarılı cesediyle karşılaştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği tarafından gözaltına alınan Hatice Ayhan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Görgü tanıklarının evden çıkarken gördüklerini söyledikleri Bulut'un yeğeni ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi cinayet sanığı çıktı

20 YIL ÖNCE KIRLI CİNAYETİ

'de, 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı (33) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 5 yıl önce cezaevinden salıverilen ile Hatice Ayhan hakkında dava açıldı. Dava sürerken Yunus Kahraman, Özlem Akusta'nın 2 yıl önce ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada tutuklandı. Akusta dosyası, dosyasıyla birleştirildi.

Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi cinayet sanığı çıktı

KAYIP KİŞİNİN KREDİ KARTINI KULLANDI

Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada Akusta'nın görüştüğü son kişinin olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Kahraman ile Akusta'nın Fahrettin Altay Meydanı'nda buluştukları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarından ikilinin Karaburun'a gittikleri ortaya çıktı. Ayrıca kayıp oylan Akusta'nın kredi kartından para çekildiği bilgisi üzerine ekipler, ATM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Para çeken kişinin yüzü görünmezken, bu kişinin Kahraman'ın aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit edildi.

Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi cinayet sanığı çıktı

BİLİRKİŞİ RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın geçen celselerinde Akusta'nın kartından para çeken kişinin belirlenmesi için istenen bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. ATM'nin güvenlik kamerası incelenirken, görüntülerde yer alan kişinin sol el ve sol el orta parmak kök el dışı yüzeyindeki ben, yara izi, parmak ve el yapısı, boyutları, çene çukuru ve çene yapısı gibi özelliklerin sanık ile uyumlu olduğu belirtildi.

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Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi cinayet sanığı çıktı
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