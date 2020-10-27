Kayıp kadının kredi kartından para çeken kişi cinayet sanığı çıktı

KAYIP KİŞİNİN KREDİ KARTINI KULLANDI

Cinayet Büro ekiplerinin yaptığı araştırmada Akusta'nın görüştüğü son kişinin Yunus Kahraman olduğu belirlendi. Yapılan araştırmada Kahraman ile Akusta'nın Fahrettin Altay Meydanı'nda buluştukları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve HTS kayıtlarından ikilinin Karaburun'a gittikleri ortaya çıktı. Ayrıca kayıp oylan Akusta'nın kredi kartından para çekildiği bilgisi üzerine ekipler, ATM'nin güvenlik kameralarını inceledi. Para çeken kişinin yüzü görünmezken, bu kişinin Kahraman'ın aynı el ve parmak yapısına sahip olduğu tespit edildi.