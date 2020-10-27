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Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!

'in Buca ilçesinde, 3 gündür kayıp olan Kani Şıklangöz'in (70) boş arazide cesedi bulundu. Şıklangöz'ün cesedi, ölüm nedeninin tespiti için otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:29 Son Güncelleme: 27.10.2020 10:06 ABONE OL
Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!

Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) yakınındaki boş bir arazide dün saat 10.00 sıralarında yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, bu kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede, ölen kişinin 3 gündür kayıp olduğu belirtilen Kani Şıklangöz olduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Şıklangöz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin tespiti için otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kayıp yaşlı adam ölü bulundu!
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