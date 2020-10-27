Kocaeli’nden çaldılar, Sakarya’da yakalandılar

Kocaeli Gebze İlçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, park halindeki panelvan bir kamyonet, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, yapmış oldukları araştırmalar sonucu, güvenlik ve MOBESE kameralarından olayın faillerini tespit etti.

Sakarya'da oldukları belirlenen, 18 ayrı suç kaydı bulunan G.U ile 2 ayrı suç kaydı bulunan Y.Ö 26 Ekim günü Sakarya'da düzenlenen operasyon ile yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin sorguları devam ederken, olayda çalınan ve sahte plaka takıldığı tespit edilen Kamyonet ise ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Yakalanan şüphelilerin ise tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi