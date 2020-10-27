Malatya'da satır ve sopalar havada uçuştu: 7 yaralı

Battalgazi ilçesi Yenihamam Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir iş yerinde önceden husumetli olan grup tekrar karşılanınca tartışma tekrar kavgaya dönüştü.

DÖNER BIÇAKLI KAVGA

Döner bıçaklı, sopalı kavgaya dönüştü.

7 YARALI

Döner bıçağı, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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