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’da Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık

’nın Alaşehir ilçesinde metrelerce uzunluktaki Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri ayakla basılan yere serildi, trafiğin olduğu noktada arabalar üzerinden geçti.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 27.10.2020 23:15 Son Güncelleme: 27.10.2020 23:46 ABONE OL
Manisa’da Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Bayrağı'nı ve Atatürk posterleri ayakla basılan yere serildi. Metrelerce uzunluktaki bayrak ve Atatürk posterlerinin üzerinden arabalar geçti.

Türk Bayrağına Manisa’da büyük saygısızlık | Video

VATANDAŞLAR CHP'Lİ ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ GÖSTERDİ

Ay yıldızlı bayrağın yerlerde süründürülmesine tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li Alaşehir Belediyesi'ne de tepki göstererek bu durumu anında kameraya çekti.

TÜRK BAYRAĞI'NIN ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ

Metrelerce yere serilen Türk Bayrağı'nın ve Atatürk posterinin araç trafiğinin olduğu bir alanda ve ayakla basılan yerlere neden serildiği ise bilinmiyor.

KANUNDA OTURULAN YA DA AYAKLA BASILAN YERE KONULAMAYACAĞI YAZIYOR

Ancak araç trafiğinin olduğu ve ayakla basılan yerlere serilmesi büyük tepkiye neden oldu. Türk Bayrağı'nı Koruma Kanunu'na göre ise oturulan ya da ayakla basılan yerlere Türk Bayrağı'nın konulamayacağı yazıyor.

AÇIKLAMA MERAK KONUSU OLDU

CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

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Manisa’da Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık
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