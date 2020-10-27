Manisa’da Türk Bayrağı'na büyük saygısızlık

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Bayrağı'nı ve Atatürk posterleri ayakla basılan yere serildi. Metrelerce uzunluktaki bayrak ve Atatürk posterlerinin üzerinden arabalar geçti.

Türk Bayrağına Manisa’da büyük saygısızlık | Video

VATANDAŞLAR CHP'Lİ ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEPKİ GÖSTERDİ

Ay yıldızlı bayrağın yerlerde süründürülmesine tepki gösteren vatandaşlar, CHP'li Alaşehir Belediyesi'ne de tepki göstererek bu durumu anında kameraya çekti.

TÜRK BAYRAĞI'NIN ÜZERİNDEN ARAÇ GEÇTİ

Metrelerce yere serilen Türk Bayrağı'nın ve Atatürk posterinin araç trafiğinin olduğu bir alanda ve ayakla basılan yerlere neden serildiği ise bilinmiyor.

KANUNDA OTURULAN YA DA AYAKLA BASILAN YERE KONULAMAYACAĞI YAZIYOR

Ancak araç trafiğinin olduğu ve ayakla basılan yerlere serilmesi büyük tepkiye neden oldu. Türk Bayrağı'nı Koruma Kanunu'na göre ise oturulan ya da ayakla basılan yerlere Türk Bayrağı'nın konulamayacağı yazıyor.

AÇIKLAMA MERAK KONUSU OLDU

CHP'li Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun ne açıklama yapacağı ise merak konusu oldu.

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