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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 metro durakları neler, nerelerden geçiyor?

Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? İstanbul'da toplu ulaşımı kolaylaştıracak olan Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, 28 Ekim tarihinde açılacak. Günlük 400 bin yolcuyu taşıması beklenen hattın durakları ve nerelerden geçeceği ise merak konusu oldu. Peki, metro durakları neler ve nerelerden geçiyor? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 09:10 Son Güncelleme: 27.10.2020 09:11 ABONE OL
Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler, nerelerden geçiyor?

İstanbul'un ikinci sürücüsüz metro hattında sona gelindi. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak. Gün içerisinde 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında, personellerin de yetiştirildiği bildirildi.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER?

Yoğun bir kullanım olması beklenen Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları ise, hat güzergahında oturan ve kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler ve nerelerden geçiyor?

İşte, hattın durakları;

  • Mecidiyeköy
  • Çağlayan
  • Kağıthane
  • Nurtepe
  • Alibeyköy
  • Çırçır Mahallesi
  • Veysel Karani-Akşemsettin
  • Yeşilpınar
  • Kazım Karabekir
  • Yenimahalle
  • Karadeniz Mahallesi
  • Tekstilkent-Giyimkent
  • Oruç Reis
  • Göztepe
  • Mahmutbey

ENTEGRE OLUNAN HATLAR

Hattın bu etabının tamamen açılması ile;

  • Mecidiyeköy istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile,
  • Alibeyköy istasyonunda T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı ile,
  • Karadeniz Mahallesi istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattı ile,
  • Mahmutbey istasyonunda M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı ile entegrasyon sağlanacaktır.

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Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler, nerelerden geçiyor?
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