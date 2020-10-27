Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosu ne zaman açılacak? M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları neler, nerelerden geçiyor?

İstanbul'un ikinci sürücüsüz metro hattında sona gelindi. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Hattı, Cumhuriyet Bayramı'ndan bir günce önce 28 Ekim'de açılacak. Gün içerisinde 400 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan Mecidiyeköy Mahmutbey metro hattında, personellerin de yetiştirildiği bildirildi.

MECİDİYEKÖY MAHMUTBEY METRO DURAKLARI NELER?

Yoğun bir kullanım olması beklenen Mecidiyeköy Mahmutbey metro durakları ise, hat güzergahında oturan ve kullanmayı düşünen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, M7 Mecidiyeköy Mahmutbey metrosu durakları neler ve nerelerden geçiyor?

İşte, hattın durakları;

Mecidiyeköy

Çağlayan

Kağıthane

Nurtepe

Alibeyköy

Çırçır Mahallesi

Veysel Karani-Akşemsettin

Yeşilpınar

Kazım Karabekir

Yenimahalle

Karadeniz Mahallesi

Tekstilkent-Giyimkent

Oruç Reis

Göztepe

Mahmutbey

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Hattın bu etabının tamamen açılması ile;