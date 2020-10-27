Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek (İstanbul hava durumu nasıl?)

Son dakika hava durumu tahminleri yayımlayarak vatandaşlarımızın bilgisine sunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından elde edilen son verilere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, kimi bölgelerindeyse kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağı belirtildi. Öte yandan Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak yağışın hangi gün etkili olacağına ilişkin de Meteoroloji'den son dakika uyarıları yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile son dakika hava durumu raporlarına ilişkin tüm bilgileri ve yarın hava nasıl olacak? sorusunun detayları ile 28 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporları detayları şöyle;
Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.
Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava bölge genelinde etkili olacak.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısında (Trakya geneli ve İstanbul'un batı ilçeleri), perşembe günü Trakya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte Trakya'dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının gündüz 15 ila 20 derece, gece ise 10 ila 14 derece arasında olması bekleniyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise göllenme, taşkın, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
AKOM açıklamasında ayrıca yağışlarla yüzde 30 seviyesine düşen barajlardaki su seviyesinin yeniden yükselişe geçireceği kaydedildi.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyıları çok bulutlu ve İzmir çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 22°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 13°C, 24°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU 7°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı batısı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunun açıkları güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusunun açıkları 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) , akşam saatlerinde 5 (40 km/ sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Orta ve Güney Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer 5 (40 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km /sa), yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, gece ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Antalya Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 - 40 km /sa), yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km /sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.