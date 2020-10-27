Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek (İstanbul hava durumu nasıl?)

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’den SON DAKİKA raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek ( nasıl?)

Günlük, haftalık ve daha uzun süreli son dakika tahminleri yapan Genel Müdürlüğü (MGM), Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi beklenirken Marmara bölgesine ilişkin önemli bir hava durumu raporu da kamuoyunun bilgisine sunuldu. Öte yandan yarın için (28 Ekim 2020 Çarşamba) dışarı çıkmayı planlayanların merak ettiği yarın hava nasıl olacak sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte son dakika hava durumu tahminleri ile 28 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporları…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 20:52 Son Güncelleme: 27.10.2020 20:53 ABONE OL
Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek…

Son dakika tahminleri yayımlayarak vatandaşlarımızın bilgisine sunan Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından elde edilen son verilere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, kimi bölgelerindeyse kuvvetli gök gürültülü olacağı belirtildi. Öte yandan Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak yağışın hangi gün etkili olacağına ilişkin de 'den son dakika uyarıları yayımlandı.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU UYARISI!

(MGM) ile son dakika hava durumu raporlarına ilişkin tüm bilgileri ve yarın hava nasıl olacak? sorusunun detayları ile 28 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu raporları detayları şöyle;

Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek…

MARMARA BÖLGESİ YARIN YAĞIŞLI SİSTEMİN ETKİSİ ALTINA GİRECEK

Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.

1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin yarın öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı hava bölge genelinde etkili olacak.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi'nin kuzey ve batısında (Trakya geneli ve İstanbul'un batı ilçeleri), perşembe günü Trakya çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte Trakya'dan başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının gündüz 15 ila 20 derece, gece ise 10 ila 14 derece arasında olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada ise göllenme, taşkın, su baskınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

AKOM açıklamasında ayrıca yağışlarla yüzde 30 seviyesine düşen barajlardaki su seviyesinin yeniden yükselişe geçireceği kaydedildi.

Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek…

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyıları çok bulutlu ve İzmir çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek…

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 22°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU 7°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 9°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek…

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 28°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 18°C, 31°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

: Parçalı batısı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunun açıkları güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusunun açıkları 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) , akşam saatlerinde 5 (40 km/ sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek…

EGE

: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Orta ve Güney Ege sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer 5 (40 km/sa); Güney Ege'de güney ve güneydoğudan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km /sa), yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, gece ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Antalya Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20 - 40 km /sa), yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar batısı kuzeybatıdan 6 (50 km/sa); Doğu Akdeniz batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yer yer 5 (40 km /sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek (İstanbul hava durumu nasıl?)
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