Meteoroloji’den SON DAKİKA hava durumu raporu! Marmara’ya o günden itibaren çok kuvvetli gelecek (İstanbul hava durumu nasıl?)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 18°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kıyıları çok bulutlu ve İzmir çevreleri ile Manisa'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İZMİR 14°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri gece ve sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 16°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde batı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu